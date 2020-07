Classifica governatori, Armao: "Per Musumeci migliore risultato nel Centro Sud"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il presidente Nello Musumeci, riferimento della maggioranza di centro-destra, è il terzo in assoluto per incremento di popolarità tra i Presidenti delle Regioni italiane e il primo del Centro-Sud, con un incremento del 6% rispetto al momento delle elezioni. Il duro lavoro, la determinazione nell’azione di governo, la fermezza e la sobrietà nell’amministrazione della crisi mostrano i propri effetti”. Così il vicepresidente e assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, in merito alla classifica dei governatori de Il Sole 24 ore.