I sindaci fanno fronte comune, Orlando: "Più risorse alle Città Metropolitane"

Completare la riforma delle Città Metropolitane dando loro più risorse, ma anche più certezze per il piano delle periferie: sono alcuni dei principali argomenti affrontati a Bari nel corso del coordinamento nazionale dei sindaci metropolitani. Tra i partecipanti anche il sindaco Leoluca Orlando.

Al confronto ha preso parte anche il neo ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia: "E' stata l'occasione per un confronto molto costruttivo con i sindaci - ha detto - Rappresentano il 50% del pil del Paese, più del 40% della popolazione. Le loro responsabilità potranno essere utili nel processo dell'autonomia differenziata che abbiamo in mente, partendo dai livelli essenziali delle prestazioni, per evitare che ci siano nuovi statalismi nazionali e regionali. Le Città Metropolitane hanno rilevanza costituzionale ma non hanno certezze e risorse. E' una riforma incompiuta e abbiamo il dovere di completarla, dando loro i strumenti che chiedono, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Abbiamo parlato del fondo per le periferie - ha rimarcato Boccia - ed è nostro dovere dare garanzie adeguate. Nei prossimi giorni ascolterò anche le Regioni, metteremo insieme tutti i pezzi. Garantisco la celerità dei tempi. Mi piacerebbe partire dalla lotta alle disuguaglianze che non sono solo tra Nord e Sud".

"Vogliamo - ha spiegato Orlando - inserire il tema 'periferie' nell'agenda 2021/2027 e prevedere per le Città metropolitane il modello di diretta responsabilità PonMetro e così poter meglio affrontare criticità e prospettive. Ho presentato anche il convegno che si terrà a Palermo il 14 ottobre. Tappa fondamentale di un percorso che mira a creare una rete che coinvolgerà istituzioni pubbliche, professionisti, soggetti privati, operatori culturali, artisti, università e intere comunità locali, in un unico processo condiviso che sostiene soluzioni integrate, scambio di esperienze e migliori pratiche internazionali, promuovendo la circolazione e condivisione di idee e iniziative".

