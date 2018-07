Città metropolitane, Lo Cacciato: "Interventi di manutenzione della rete stradale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La condizione disastrosa in cui versano moltissime arterie stradali di competenza provinciale impone la Regione Sicilia a procedere, con la massima urgenza, all’assegnazione di corposo stanziamento economico alle Provincie siciliane e alla Città Metropolitana di Palermo affinché siano realizzati nel più breve tempo possibile interventi di manutenzione non più procrastinabili.” E' quanto afferma con una nota Tiziana Lo Cacciato già consigliere della provincia regionale di Palermo.

“Come noto – prosegue la nota – le risorse disponibili assegnate della Regione Sicilia concernente, i capitoli di spesa sulla viabilità intercomunale, per interventi volti alla manutenzione e al miglioramento delle condizioni in cui versano le strade di proprietà delle Province Siciliane e delle Città Metropolitane, sono esigui e insufficienti. Pertanto, è necessario che Il governo regionale mediante il proprio Dipartimento esegui una ricognizione sulla “Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio” nell’ambito di una precisa programmazione dei fondi da stanziare per le Province siciliane e le Città Metropolitane, invitando quest’ultime, a presentare i progetti da finanziare in modo da poter assegnare risorse congrue e consentire un rapido affidamento dei lavori.”

“È urgente – conclude la nota - definire questa procedura con la massima celerità al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi di lavori di manutenzione non più rinviabili, ormai divenuti indispensabili per garantire la sicurezza della viabilità.”