Accordo Amat-Comune su Cit, Caracausi: "Esempio di sinergia"

“Il protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e l’Amat per l’uso dei Centri di informazione turistica della città, che potranno così vendere biglietti e abbonamenti per autobus e tram e offrire anche car e byke sharing, è un esempio di quella sinergia tra amministrazione e partecipate che si chiede da anni. Quello di oggi è un primo passo concreto, ma è necessario coinvolgere tutti i settori per offrire servizi adeguati ai cittadini e ai turisti; auspichiamo inoltre la predisposizione di altri punti di informazione, magari usando i beni comunali ed eliminando gli sprechi ottimizzando così, in un tempo difficile come questo, le risorse”. Lo dice Paolo Caracausi (Idv), presidente della commissione Aziende del Consiglio comunale.