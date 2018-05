Circolo Pd settima circoscrizione: "Mondello in totale stato di abbandono”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Siamo alle porte della stagione estiva e Mondello appare in stato di totale abbandono, il comune intervenga subito per ripristinare le condizioni minime di fruibilità e sicurezza”. Così interviene duramente Federica Tarantino, segretaria del circolo Pd settima circoscrizione sulle condizioni in cui appare la borgata marinara in prossimità della stagione estiva.

“Ormai le erbacce hanno praticamente ricoperto i marciapiede, mancano gli scivoli per i disabili in continuità con le strisce pedonali e in alcune zone l’immondizia sembra ammassatta da giorni, non osiamo pensare cosa accadrà quando si aprirà la stagione balneare e ai residenti si aggiungeranno i fruitori stagionali e i turisti. Occorre un intervento di manutenzione stradale e pulizia straordinari e un vero controllo del territorio immediati per garantire, quantomeno, le condizioni minime di sicurezza e vivibilità”.

“Allo stato attuale - ha concluso la Tarantino- i marciapiede sono pressocchè impercorribili e costringono persone in carrozzina e con passeggini a spostarsi sulla carreggiata rischiando di essere investiti dalle auto, aggiungiamo il rischio di zecche e altri parassiti certamente presenti in queste “minigiungle” che hanno sostituito la pavimentazione. Ieri abbiamo scattato due foto esemplari dello stato indignoso del circondario, se il comune non darà risposte immediate mobiliteremo i residenti perchè una simile situazione mette a rischio, prima che l’immagine della città, l’incolumità dei cittadini, un fatto intollerabile cui va immediatamente posto fine.”