Rotoli, Caterina Orlando (Sinistra Comune): "Necessaria ordinanza Sindaco per tutela salute pubblica"

Il Sindaco si avvalga dei poteri di ordinanza poiche la situazione al Cimitero dei Rotoli è particolarmente grave e servono interventi urgenti per la tutela della salute pubblica, nonchè per il rispetto dei defunti. E' necessario intervenire su due terreni: requisire le sepolture che hanno posti vacanti, così da collocarvi velocemente le salme attualmente in deposito, e disporre la cremazione gratuita dal momento in cui, sempre con procedura d’urgenza, si proceda col ripristino del forno crematorio.