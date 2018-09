Comune, Caracausi: "Comune ha trovato buona soluzione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il nostro appello ha colpito nel segno: il protocollo d’intesa tra il comune di Palermo e la fondazione Camposanto di Santo Spirito, che gestisce il cimitero di Sant’Orsola, consentirà di ridurre i tempi di attesa per la sepoltura dei defunti. Una buona soluzione che consente di tamponare l’emergenza e di dare una risposta immediata a tante famiglie”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale Mov139 in quota Idv. “Nel frattempo il Coime allestirà una camera mortuaria refrigerata ai Rotoli per accogliere altre 35 salme – continua Caracausi – il che permetterà di non costringere le famiglie a tenere i propri defunti in casa anche per giorni. Nei giorni scorsi avevamo denunciato il problema, rispondendo all’accorata richiesta di aiuto di alcune famiglie, e siamo grati al sindaco Orlando e all’assessore Nicotri per essere intervenuti prontamente. Adesso in Consiglio comunale andranno trovate soluzioni a lungo termine”.