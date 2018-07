Cimino all'Amat, Gelarda: "Sono prevalse le logiche della spartizione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La nomina di Michele Cimino all’Amat, se confermata, sarà solo una ulteriore prova dello stato di abbrutimento della politica cittadina.

Cimino è certamente qualificato per l’incarico, ma la scelta è in tutta evidenza una scelta politica che riporta in auge a Palermo i relitti di quello che fu l’impero di Forza Italia e di quel funesto 61 a 0 foriero più di sventure che di successi per Palermo e la Sicilia. Chi ha votato per Orlando non si aspettava certo che avrebbe dato nuovamente ruolo, voce, parola e potere a quella Forza Italia di Micciché, responsabile dei tanti disastri cittadini proprio da lui denunciati.

Ancora una volta Orlando dimostra che le sue mire politiche vengono prima del bene della città. Si tratta ovviamente di un modo per puntellare una maggioranza sempre più sgretolata e per consolidare i rapporti decisamente amichevoli tra certi vecchi partiti e modi di fare politica e l’amministrazione. A questo punto mi aspetto che il sindaco al prossimo festino insieme alla maglietta rossa sventoli anche una bella bandiera di Forza Italia.