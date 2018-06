Chiusura dello "scaro", la reazione del Consiglio: "Subito il regolamento sui mercati"

La chiusura, seppur temporanea (dal 28 al 30 giugno), del mercato ortofrutticolo disposta dal sindaco Leoluca Orlando per questioni igienico-sanitarie apre il dibattito tra i consiglieri comunali. La preoccupazione che sia solo l'antipasto di interventi più drastici spinge Sala delle Lapidi ad individuare tra le priorità delle prossime sedute la trattazione del regolamento unico sui mercati.

Il regolamento, che ha già ricevuto l'ok dalla commissione Attività produttive, è rimasto fermo. Intanto lo scorso 22 maggio il Corpo forestale e l'Isperttorato per la tutela della qualità e la repressioni frodi del ministero dell'Agricoltura sono intervenuti accertando "svariate forme di illegalità relative alla commercializzazione all’ingrosso dei prodotti e la totale assenza di controllo e vigilanza da parte del Comune". Il blitz segue i controlli dell'Asp fatti tra gennaio e marzo, che hanno riscontrato "gravi inconvenienti igienico-sanitari". Criticità non risolte, accusa l'amministrazione comunale, anche a causa di "comportamenti indecorosi dei fruitori dell’area".

"Le condizioni del mercato ortofrutticolo sono drammatiche. Oggi l'intervento dell'amministrazione comunale non è più rinviabile. Occorre che nel più breve tempo possibile il Consiglio comunale metta mano ai regolamenti dei mercati generali e al regolamento sui mercati storici. Questo consentirà di rilanciare un importante settore economico della nostra città e di dare ossigeno alle attività commerciali correlate" affermano i consiglieri di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno alla luce dell'ordinanza del sindaco Orlando che imporrà la chiusura per tre giorni dello "scaro".

"Quella di chiudere il mercato ortofrutticolo per risolvere alcuni problemi igienico-sanitari e scongiurare ogni rischio di contaminazione dei prodotti è una misura condivisa con l’amministrazione per rendere più sicure le derrate alimentari e migliorare le condizioni per i lavoratori" aggiunge il capogruppo di Palermo 2022 e componente della commissione Attività Produttive Antonino Sala. "I concessionari sono costantemente aggiornati in maniera partecipativa sull’azione amministrativa. Tuttavia per una vera svolta occorre approvare la delibera sul Regolamento unico dei mercati, cui di recente la mia commissione ha dato parere positivo. Per questo - sottolinea Sala - è fondamentale che il Consiglio approvi al più presto questo provvedimento, al pari di altri che non possono essere più rinviati, come quelli sulla pubblicità e sulle farmacie. L’Aula deve fare il massimo per promuovere sviluppo e lavoro in questa città, basta tergiversare".