Chinnici (Pd): "Le opposizioni la smettano con le sceneggiate"

"Le opposizioni in consiglio comunale non perdono occasione per mistificare la realtà, screditando l'istituzione che dovrebbero rappresentare. La maggioranza approverà il consuntivo 2017, ma senza sottostare a ricatti e giochini di bassa lega: la città ha bisogno di risposte, non di buffonate". Lo dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici. "Questa mattina la maggioranza, di fronte a una opposizione decisa solo a perdere tempo, rimasta fuori dall'Aula e impegnata in una fallimentare caccia alle dimissioni, ha fatto l'unica cosa possibile: si è riunita con l'assessore e il ragioniere generale per discutere del rendiconto e così approvarlo subito, passando poi al previsionale - continua Chinnici - Le opposizioni vogliono andare al voto? Si dimettano veramente, ma visto che non riescono neanche a mettersi d'accordo fra loro almeno ci lascino lavorare per la città. Fa specie che a fare la morale sul gettone sia chi è abituato a lasciare le sedute poco dopo il loro inizio".