Cerda, Bulfamante (Pd): "Maggioranza del Comune perde pezzi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"È certamente sorprendente e testimonia l'assoluta inadeguatezza di questo sindaco la scelta del consigliere comunale di Cerda Giuseppe Geraci di non far più parte della maggioranza e di aderire al gruppo misto". Lo ha detto in una nota il consigliere comunale del Pd del comune di Cerda, Pietro Bulfamante, che aggiunge:" Se anche il consigliere Geraci, che è il fratello del sindaco, riscontra che questa amministrazione non sta assolutamente rispettando gli impegni assunti in campagna elettorale e non indirizza la linea politica all'insegna dell'interesse della comunità cerdese, ne prenda atto e si dimetta".