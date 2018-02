Regione, Lo Cacciato: "Musumeci non rispetta programma elettorale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A distanza di cento giorni, alla verifica degli impegni presi in campagna elettorale, i siciliani prendono atto, a proprie spese, che tutte le promesse fatte sono diventate carta straccia per il governatore della Sicilia Musumeci". Lo dichiara in una nota Tiziana Lo Cacciato portavoce del Centro federativo cristiano democratico. “Per Musumeci, ostaggio di Armao e Miccichè – prosegue Lo Cacciato - è stato troppo facile creare facili illusioni ai siciliani per essere eletti dopo un quinquennio fallimentare presieduto da Rosario Crocetta. In questi giorni sono andata a rileggere, quanto affermava durante le sue interviste in campagna elettorale che, avrebbe trasformato nei primi 100 giorni del suo mandato in servizi efficienti e di qualità, la sanità, la sicurezza, la scuola e i trasporti. Musumeci, oggi, non è in grado di mantenere le promesse, ma certamente di produrre danni per molto tempo”.