Centro comunale di raccolta dei rifiuti in via Nicoletti, Gottuso contrario: "Sito non idoneo"

No al nuovo centro di raccolta dei rifiuti in via Nicoletti, sì alle isole ecologiche. A pensarla così è il capogruppo di Forza Italia della Settima circoscrizione Pietro Gottuso secondo il quale "a distanza di diversi anni dall'approvazione del regolamento Tari, l'amministrazione continua a prendere in giro la popolazione istituendo i Ccr che - a differenza delle isole ecologiche - non consentono al cittadino di ottenere una riduzione della tassa".

Inoltre - sempre secondo Gottuso - il sito del centro di raccolta di via Rosario Nicoletti non sarebbe idoneo perchè "insicuro": "Sorge sotto i cavalcavia degli svincoli autostradali di Tommaso Natale, che si ritiene debba essere, sempre, resa accessibile alle autorità per verifiche e accertamenti manutentivi".