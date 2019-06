Centro per anziani a villa Costa, la consigliera Orlando: "Bene i servizi per la terza età"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Apprendo con grande gioia che la mia richiesta di destinare parte di villa Costa Terrasi a centro per anziani è stata accolta positivamente dall'amministrazione e sembra essere già stata trasformata in una pratica in fase di attuazione". Lo dice la consigliera comunale Katia Orlando, che aggiunge: "Nel corso di un incontro informale avuto un paio di settimane fa, infatti, nell’ottica di rivalutare e restituire alla città un bene comune e offrire servizi per la terza età, ho individuato una parte di villa Costa Terrasi come ideale centro ricreativo e culturale per anziane e anziani. In questo spazio di condivisione si potranno valorizzare capacità personali mediante la partecipazione attiva di cittadini e cittadine per esprimere e concretizzare desideri e nutrire vitalità".

"Il territorio in cui insiste la villa - conclude Orlando - ha oggi una popolazione over 65 numerosa, che spesso trascorre la maggior parte della giornata in solitudine anche per l'assenza di centri di aggregazione, con ripercussioni sulla qualità della vita e della salute. Offrire servizi di socializzazione diventa quindi indispensabile per una fascia di cittadine e cittadini sempre più numerosa e che ha diritto all'inclusione".