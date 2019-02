Catalano (Popolo della Famiglia): "Siamo con i pastori siciliani, la politica trovi una soluzione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’oro bianco prodotto dai nostri pastori è alla base dell’alimentazione della Regione ed i formaggi sono il fiore all’occhiello della produzione casearia nazionale, immaginate che fine farebbe il cannolo siciliano senza la nostra ricotta? E’ arrivato il momento di porre fine ai prezzi da elemosina sul latte, invito tutti a comprare latte e formaggi del nostro territorio” propone Carmelo Catalano, Coordinatore del PDF della Sicilia Occidentale e Presidente del Circolo di Palermo, che aggiunge : “ le caratteristiche organolettiche del nostro latte e dei suoi derivati sono tra le migliori al mondo, il governo deve intervenire affinché vengano imposte delle tariffe di sopravvivenza per queste nostre dop, non si può permettere che le famiglie che vivono di pastorizia vengano messe in ginocchio da prezzi così bassi,” e conclude: “Noi cittadini possiamo spingere i nostri consumi verso i prodotti caseari del nostro territorio ma se la politica non interviene subito avrà la responsabilità della fine della nostra tradizione pastorizia e di tutti i prodotti che da tutto il mondo ci invidiano”.