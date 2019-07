Caso Arata, M5S: "Ci crei commissione d’inchiesta sulle autorizzazioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sta venendo fuori un autentico verminaio: la Regione passi al setaccio tutte le autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni dall’assessorato all’Energia e quelle in via di rilascio. Sul fronte della autorizzazioni c’è sempre stato una sorta di far west, che più volte, inascoltati, abbiamo denunciato. Si faccia chiarezza una volta per tutte". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle all’Ars, Francesco Cappello.

Il M5S ha anche predisposto un ordine del giorno, a prima firma di Valentina Palmeri, per chiedere "l’istituzione una commissione d’inchiesta all’Ars sulle autorizzazioni rilasciate per gli impianti di energia alternativa e di trattamento rifiuti negli ultimi due anni e per quelle in via di rilascio". Intanto predisporrà una richiesta di accesso agli atti su queste pratiche.

"Se, come succede in questi casi – sostiene Cappello - quella venuta fuori finora è solo la punta dell’iceberg, c’è davvero da preoccuparsi per i nove decimi che ancora devono emergere. Musumeci pensi alla sua Regione, più che al partito della regione o ad anacronistici ponti sulla Stretto in una terra dove abbiamo una viabilità secondaria da terzo mondo. Vigili meglio sugli assessorati che dipendono da lui, visto che asserisce che la politica deve arrivare prima della magistratura, anche se poi nei fatti fa poco o nulla per essere conseguente alle sue affermazioni. Chieda conto e ragione anche al suo compagno di viaggio Miccichè dei suoi rapporti con Arata. Altrimenti meglio che stia zitto, come del resto ha fatto col caso Savona e in tutte le occasioni che ha preferito voltarsi dall’altro lato, ogni volta, e non sono certo poche, che un avviso di garanzia ha colpito qualcuno della sua Giunta o della sua maggioranza".