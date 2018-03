Caruso (Forza Italia): "Strumentale attacco a Miccichè, questioni si affrontino all'interno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Senza ombra di dubbio la Sicilia è risultata la prima regione azzurra del Paese. Proprio qui Forza Italia ha realizzato il miglior risultato in Italia ed inoltre in appena 100 giorni ha aumentato di oltre cinque punti percentuali il consenso ottenuto alle scorse regionali”. Lo dice il coordinatore provinciale di Palermo, Marcello Caruso, che aggiunge: “Qualsiasi visione, strategia o incomprensione politica ha una sua sede naturale nella quale discutere. Attaccare il coordinatore regionale Miccichè sul voto di domenica, attraverso la stampa, appare strumentale e fuori luogo visto che il partito ha una sua sede apposita per affrontare e risolvere le questioni”.