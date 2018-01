Rinnovo Contratto Regionali, Caronia: “Risorse arrivino da tagli uffici di Gabinetto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Parte delle risorse necessarie al rinnovo del contratto dei dipendenti regionali, oltre un milione di euro, potrebbe, io dico deve, arrivare dal taglio dei componenti esterni degli uffici di Gabinetto. Se vogliamo dare quei segnali di discontinuità promessi in campagna elettorale il nostro Governo, la nostra Maggioranza, cominci con il dare il buon esempio tagliando privilegi non più sostenibili con l’attuale e gravissima emergenza finanziaria della Sicilia”. Lo afferma il Deputato Regionale di Forza Italia, Marianna Caronia, che annuncia che presenterà un emendamento in tal senso nella prossima finanziaria della Sicilia.

“Spero che la mia sia la seconda firma all’emendamento dopo quella del Presidente Musumeci – continua la Caronia – sarebbe un bel segnale nei confronti dei cittadini che si aspettano dai noi segnali inequivocabili di rottura con le pratiche del passato".