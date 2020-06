Caro voli da e per la Sicilia, Musumeci: "Alitalia rischia di apparire compagnia di pirati"

"Annunciare una protesta almeno è servito, ma non siamo assolutamente soddisfatti. Questa situazione è una cancrena che la Sicilia subisce ormai da tempo da questa compagnia di bandiera che rischia di apparire una compagnia di pirati". Il governatore siciliano, Nello Musumeci, intervenendo a Centocittà su Rai Radio 1 torna a parlare dell'addio della compagnia di bandiera allo scalo di Trapani Birgi e dell'annuncio del raddoppio dei voli tra Milano e Roma e gli scali di Palermo e Catania. "Alitalia quando c'è tempesta ricorre subito ai mezzi spiccioli: 'Aumentiamo il numero di corse' - ha aggiunto Musumeci -, non dicendo che si può anche pagare 500-600 euro per andare da Palermo o Catania a Roma o Milano. Un siciliano non va in queste città per fare shopping, ma per problemi di salute, di lavoro, perché deve incontrare un familiare che sta male. Per un'isola, la più grande del Mediterraneo, il trasporto aereo non è capriccio".

E secondo quanto annunciato dallo stesso Musumeci, i collegamenti Alitalia da e per la Sicilia saranno al centro di un incontro con il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, che si terrà martedì mattina. "Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il ministro - ha spiegato Musumeci -, ci vedremo martedì mattina".

Dal governatore anche un affondo alle classi dirigenti che "nei confronti del Sud e della Sicilia continuano ad avere un atteggiamento di chiusura, un'aria di sufficienza, considerano con marginalità problemi di un Mezzogiorno che potrebbe essere l'avamposto dell'Europa nel Mediterraneo. Come si fa a rimanere inermi di fronte a questo sconcio, a questa condotta assolutamente inaccettabile?".

Fonte AdnKronos