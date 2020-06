La "guerra" della Regione contro il caro voli, Messina: "Faremo venire turisti con prezzi calmierati"

"Il caro voli penalizza troppo la Sicilia e noi, già da diverse settimane, abbiamo avviato un'interlocuzione con il ministero dei Trasporti, ma c'è un governo silente e una compagnia che nonostante tre miliardi di contributi statali non è una vera compagnia di bandiera. Questa non è vera politica dei trasporti pretendiamo di più, vogliamo che la Sicilia venga messa al pari delle altre regioni". A tornare sul tema del "caro voli" è stato l'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, a margine di un incontro che si è svolto a Messina, nella sede di Caronte &Tourist per presentare l'iniziativa di co-marketing "Sicilia vacanza sicura", realizzata da operatori privati nazionali e internazionali per far ripartire il turismo in Sicilia.

Messina ha annunciato che incontrerà "in settimana le compagnie low cost e acquisteremo 15 milioni di euro di biglietti per permettere ai turisti di venire in Sicilia a prezzi calmierati. Abbiamo destinato inoltre - ha ricordato - un fondo di 300 milioni per pagare le tasse che riguardano i contributi che di solito versano gli albergatori per venire loro incontro e stiamo investendo altri 75 milioni per acquistare prenotazioni negli alberghi e darle in più a chi ha già prenotato dei giorni nelle nostre strutture alberghiere e cercare così di far ripartire il turismo".