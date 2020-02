Pd, Carmelo Miceli entra nella segreteria nazionale: "Onorerò il mio ruolo"

Carmelo Miceli entra nella segreteria nazionale del Partito democratico, con la delega alla Sicurezza. Avvocato penalista, deputato del Pd, eletto nella circoscrizione Sicilia 1, e componente delle commissioni giustizia e antimafia, Miceli inoltre è tra i promotori dell'intergruppo parlamentare per il Mezzogiorno.

"Mi sento frastornato - commenta Miceli -. Frastornato dalla felicità. Penso che, probabilmente, l’unica cosa sensata da dire in questo momento sia grazie. Grazie ai compagni di viaggio, del passato e del presente. Agli amici di 'Base Riformista'per la fiducia che hanno voluto accordarmi in nome e per conto di una squadra meravigliosa. Al segretario Nicola Zingaretti per la sensibilità e l’acutezza mostrata nel sapere e volere 'unire' il Partito democratico. Alla mia famiglia e infine, ma non in ultimo, a tutti coloro che, con tenacia, determinazione e capacità di sopportazione hanno voluto portarmi a vedere cose che, da solo, non sarei mai riuscito a vedere. Farò di tutto - conclude - per onorare il mio ruolo con serietà e determinazione".

“Con questa scelta il segretario Zingaretti - dice Giuseppe Volante, del coordinamento Base Riformista Sicilia - ha voluto riconoscere il lavoro svolto in questi anni da Miceli, rilanciando all’interno del Partito democratico il suo ruolo di politico impegnato sul fronte della legalità e della promozione del Sud come opportunità di crescita per l’intero Paese”.