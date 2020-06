Carini, il consigliere Emilio Russo aderisce a Diventerà Bellissima

Il consigliere comunale di Carini Emilio Russo transita in Diventerà Bellissima. Eletto in una lista civica, Russo ha sempre partecipato proficuamente e con grande senso della proposta alla vita politica carinese: un passato da responsabile locale dei giovani di Forza Italia e più volte protagonista di tante battaglie politiche nel territorio. Di formazione liberale e cristiana, ma attento a ogni diversa espressione e sensibilità, Emilio Russo si è soprattutto contraddistinto negli anni per la grande abnegazione profusa nel volontariato sociale.

"Aderisco a un Movimento politico di cui condivido valori, impostazioni culturali e pratica amministrativa. Ho dato il mio supporto a # Diventerà Bellissima già alle regionali del 2017 - dichiara Russo - ritenendo, allora come oggi, che la storia personale e la capacità politica del Presidente Musumeci fossero l'unica risposta concreta per la nostra terra. Oggi i fatti mi danno ragione: finanziamenti, opere pubbliche cantierate, strenua difesa degli interessi della Sicilia in tutti i tavoli istituzionali, e l’opportunità di ricostruire ripartendo dalla Sicilia medesima. Mi accingo a varcare la soglia di una casa per i moderati, libera da estremismi e pluralista. Questi solo alcuni dei fatti che mi convincono a dare una mano affinché la pratica di buon governo possa diventare buona pratica amministrativa, anche nella mia Carini. Ho già avuto modo di condividere con i dirigenti e i deputati del Movimento, in primis il capogruppo all’Ars Alessandro Aricò e il coordinatore provinciale Angelo Pizzuto, prospettive e azioni concrete di rilancio per la città di Carini".

Per Luca Tantino, responsabile Enti Locali, dirigente regionale del Movimento e anch'egli carinese, "Emilio Russo è uno di quegli operatori della politica che sa quanto la componente umana, la qualità della proposta ma anche dell’ascolto, l’attenzione ai dettagli, lo studio del territorio, dei suoi problemi e l’individuazione di soluzioni all'altezza della storia e dello status di Città della nostra Carini, siano l'unica e concreta risposta che i cittadini attendono”.

“È tempo che Carini - conclude Tantino - veda tornare in campo la Politica, con la P maiuscola: quella del metodo, dello studio, del sacrificio e delle collaborazioni con gli Enti superiori che si trasformano in concretezza amministrativa. I carinesi lo meritano... noi ne avvertiamo l'alto dovere morale."

Congratulazioni e auguri di buon lavoro al consigliere Russo sono stati espressi anche dalla coordinatrice comunale Antonella Troia e dal direttivo carinese di Diventerà Bellissima. Al coro di benvenuto si sono uniti il coordinatore provinciale Angelo Pizzuto e l'intero coordinamento palermitano del Movimento di Nello Musumeci.