Caracausi: "Dal M5S solo pagliacciate, vogliono mandare via Orlando? Si dimettano"

“Il Movimento 5 stelle si è reso protagonista, in consiglio comunale, di una grande pagliacciata – dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv –. Hanno annunciato una mozione di sfiducia al sindaco, che però non risulta da nessuna parte, ed esposto cartelli abbandonando poi l’Aula. I grillini vogliono veramente cacciare Orlando? Bene, allora si dimettano e convincano altri 14 consiglieri a fare altrettanto, visto che la mozione ha tempi lunghissimi ed è una boutade. Questa politica urlata non porta a niente e non serve a nessuno, se non a ricavare qualche spazio sui giornali: pensino piuttosto a risolvere le loro beghe interne, a livello locale e nazionale, dal momento che non riescono più a portare avanti una proposta in Aula senza che qualcuno di loro se ne dissoci”.