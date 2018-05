Senzatetto, Caracausi: “Servizi da potenziare, inserire in bilancio nuove risorse”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“I servizi che il Comune offre ai senzacasa di Palermo sono una risposta importante, ma non sufficiente per un problema sempre più drammatico. Nonostante gli sforzi apprezzabili dell’assessore Giuseppe Mattina, la situazione presenta criticità che vanno affrontate in modo deciso: per questo chiederà che nella prossima sessione di bilancio si appostino risorse aggiuntive per i clochard”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale del Mov139 in quota Idv. “Servono dormitori, luoghi che possano accogliere i senzatetto, utilizzando anche i beni confiscati, i fondi Pac e coinvolgendo le associazioni del settore – continua Caracausi – mediante una cabina di regia partecipata e condivisa. Chiedo all’assessore Mattina di interloquire con la maggioranza in consiglio, che sarà pronto a sostenerlo e a stanziare le somme che saranno necessarie”.