Caracausi: "Apcoa, che fine hanno fatto i soldi? Vigili del fuoco penalizzati"

“Il Comune di Palermo ci dica che fine ha fatto il contenzioso sull’extragettito con l’Apcoa da 1,3 milioni di euro e soprattutto che tipo di controllo l’Amministrazione esercita sul rispetto della convenzione sugli stalli a pagamento. Chiediamo inoltre chiarimenti sulla disparità di trattamento tra vigili del fuoco e carabinieri: perché negare gli stalli ai primi e invece concederli ai secondi?”.

Lo dice il consigliere comunale del Mov139 in quota Idv Paolo Caracausi, che ha presentato un’interrogazione in merito. “Ci giunge notizia dai sindacati che il Comune abbia negato alla Direzione provinciale dei Vigili del Fuoco la concessione di alcuni parcheggi perché di appannaggio dell’Apcoa – spiega Caracausi – ma ha invece concesso gli stalli al Comando dei Carabinieri di via Favara, dove le zone blu sono diventate gialle. Perché questa disparità? Quanto ha perso il Comune concedendo questi stalli? E soprattutto, che fine ha fatto l’extragettito da 1,3 milioni che il Comune ha chiesto ad Apcoa?”.