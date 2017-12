Capaci, approvata la mozione sulla rottamazione bis delle cartelle esattoriali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consiglio comunale di Capaci, nella seduta di ieri ha approvato ad unanimità la mozione sulla rottamazione bis delle cartelle esattoriali. La mozione su proposta del Segretario del Pd di Capaci Salvo Roccalumera è stata presentata in Consiglio Comunale dai consiglieri Paolo Siino, Rosaria Billeci, Vincenzo Di Maggio, Simone Enea, Giovanni Troia. Ora l’amministrazione comunale dovrà adottare un regolamento che fissi i tempi e modalità della definizione agevolata dei crediti, consentendo agli interessati di versare le somme dovute, anche a rate, e beneficiare dell’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora: come richiesto dal Decreto Legge Fiscale n. 148/2017 pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 142 del 16 ottobre 2017. “Ringrazio – ha dichiarato Salvo Roccalumera, Segretario del PD di Capaci – i Consiglieri che hanno sostenuto la proposta, questa è una opportunità che deve essere data a tutti i cittadini, soprattutto in questo momento di difficoltà economica. È necessario ora inserire nel regolamento tutti i tributi locali dal 2000 al 2016, come Imu, Ici, Tares, Tari, Tasi e Tosap, l'oblazione per condono edilizio, l'imposta di scopo. La rateizzazione, l’eliminazione degli interessi e delle sanzioni permetterà al cittadino di essere agevolato nel pagamento.”

