Cantieri di lavoro e di servizi, la Regione stanzia 70 milioni per i Comuni

Cinquanta milioni per i cantieri di lavoro e venti per i cantieri di servizi. A stanziare i finanziamenti, destinati ai Comuni siciliani, è l'assessorato regionale del Lavoro, guidato da Mariella Ippolito. Gli aiuti, nel dettaglio, sono destinati rispettivamente ai Comuni con una popolazione fino a 150 mila abitanti e a quelli per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti attuativi o per i quali si è provveduto parzialmente al finanziamento nel 2014 per mancanza di copertura.

“Le risorse economiche che metteremo in circolo nell'economia povera della nostra Isola – ha spiegato l'assessore Ippolito – intendono porre un freno all'emorragia occupazionale che grava tra le nostre popolazioni, oltre a dotare le realtà urbane di servizi e strutture". L'assessore invita i sindaci a far pervenire la domanda di manifestazione d'interesse entro il prossimo 15 marzo al dipartimento del Lavoro della Regione Siciliana, secondo le modalità già inviate ai Comuni con un apposito comunicato. "La lotta alla disoccupazione - conclude l'assessore - va combattuta anche con queste azioni non risolutive che però offrono respiro all'universo degli inoccupati e dei disoccupati”.

Le somme assegnate saranno specificate in un decreto, mentre con un avviso saranno impartite le istruzioni per la redazione e la presentazione dei progetti esecutivi. Le graduatorie dei beneficiari saranno stilate dai Centri per l'impiego e dai Comuni rispettivamente per i cantieri di lavoro e per i cantieri di servizi.