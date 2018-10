Ferrandelli: "Si sospenda in autotutela il trasferimento dei cani dell'ex mattatoio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Sono andato all’ex mattatoio comunale con le associazioni animaliste e i volontari. Dopo aver sollevato in questi giorni dubbi sul bando e sulla procedura di trasferimento cani, poco fa è stato respinto il trasferimento alla nostra presenza dal responsabile dell’Asp, perché l’aggiudicatario si è presentato con mezzi non omologati". Così il leader dell’opposizione al Comune, Fabrizio Ferrandelli.

"Ho sentito l’assessore Marino al quale ho chiesto di sospendere in autotutela l’efficacia del bando fino ad ulteriore verifiche su legittimità e conformità dell’aggiudicatario. Un'azienda che si presenta con mezzi non a norma e inadeguati, in spregio alle normative, non fa ben immaginare sul resto. Inoltre richiedo il sequestro dei mezzi con la quale la Ati Dog’s town si è presentata per il trasferimento”.