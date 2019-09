Coordinatore di Forza Italia giovani in Sicilia: inizia il toto-nomi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Inizia il toto nomi riguardo il papabile nuovo coordinatore di Forza Italia giovani Sicilia, dopo l'uscita dell'ex Dario Moscato in sicilia c'è stato un vuoto di potere. Da pochi giorni è stato rinnovato il coordinamento nazionale con la nuova nomina di Marco Bestetti a commissario nazionale, mentre in Sicilia si preannuncia una nuova battaglia per la nomina di nuovo commissario regionale.

Tanti i nomi caldi che il nuovo commissario nazionale sta valutando uno dei papabili sembra essere il pupillo del neo deputato europeo Giuseppe Milazzo, ''Giovanni Tarantino'' già attualmente vice coordinatore cittadino di Palermo, ma non è il solo in lista al tanto ambito incarico di commissario regionale pare che nel lato agrigentino ci sia la spinta del deputato Gallo nel nome di ''Lilly di Nolfo'' attuale vice coordinatrice siciliana e coordinatrice della provincia di Agrigento, mentre sembrano più defilati i nomi di Coppola ''ex segretario del senatore Giibiino'' e della coordinatrice provinciale di palermo Valeria Sapienza reduce della nuova nomina al coordinamento nazionale.

Insomma una pentola che bolle quella che riguarda il coordinamento regionale siciliano giovani, dove il nuovo commissario nazionale Marco Bestetti a giorni dovrà affrontare, infatti, a giorni il nuovo commissario nazionale scenderà a Palermo per confrontarsi con il commissario regionale Gianfranco Miccichè attuale presidente dell''assemblea regionale siciliana per defilare ed identificare sempre di più il profilo ideale del nuovo commissario regionale giovani in modo che possa dare nuova linfa alla giovanile del partito del cavaliere.