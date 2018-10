Cancello di Villa Trabia chiuso, Frasca Polara: "Questo parco merita rispetto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La chiusura per motivi di sicurezza del cancello di Villa Trabia in piazza Scalia, risalente a venerdì scorso, aggrava una condizione già di per sé critica da troppo tempo – è quanto dichiara il presidente dell’VIII circoscrizione Marco Frasca Polara. “Da circa dieci anni il portone d’ingresso di via Almeyda è chiuso e il progetto di restauro è fermo in un cassetto. L'ingresso secondario, sempre in via Almeyda, apre a singhiozzo e l’unico varco ufficiale è rimasto quello di via Salinas.

Tutto questo non è più accettabile – continua il presidente Frasca Polara - questo grande parco che abbraccia i quartieri Libertà e Politeama, frequentato ogni giorno da centinaia di persone, dove hanno sede una biblioteca multimediale e un assessorato, merita ben altro. Chiediamo all'Amministrazione di sbloccare al più presto il progetto di restauro del portone di via Almeyda così come chiediamo di iniziare i lavori di messa in sicurezza del cancello di piazza Scalia per uscire da questa emergenza".