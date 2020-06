On line il bando per l'assegnazione degli alloggi popolari a Campofelice di Roccella

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campofelice di Roccella il bando per l'assegnazione degli alloggi popolari. E' possibile presentare l'istanza utilizzando il modello A allegato al bando generale a partire dal 24 giugno 2020 e per i successivi 60 giorni (entro il 23 agosto 2020). Sarà poi redatta la graduatoria degli aventi diritto ai fini della assegnazione in locazione degli alloggi comunali disponibili nel territorio di Campofelice.

"E 'un altro importante risultato raggiunto per la nostra comunità, possibile grazie al lavoro ed alla sinergia tra uffici comunali ed Amministrazione. E' un momento complesso a causa della pandemia ma siamo sempre accanto ai cittadini e alle cittadine - dice la sindaca di Campofelice di Roccella, Michela Taravella. Un ringraziamento in particolare al Responsabile Servizio IV-Lavori pubblici e gestione degli investimenti, geom. Carmelo Di Maggio e gli altri dipendenti per l'impegno profuso."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di seguito il link alla pagina web: http://www.campofelicediroccella.gov.it/cmpflc/bandi-di-gara-concorsi-e-selezioni/?itemId=51