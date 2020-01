Teresi (Quinta): "A Borgo Nuovo un nuovo parco giochi per bambini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Borgo Nuovo arrivano le giostre per i bambini: a comunicare la notizia è Fabio Teresi, presidente della V circoscrizione. "I nostri bambini sono una priorità: è per questo che sono felice di comunicare che anche i bambini di Borgo Nuovo hanno da oggi il loro parco giochi. Le giostre sono state montante nella sede della V circoscrizione, in largo Pozzillo. Abbiamo pensato a seguito di una proposta del consiglio anche ad un’altalena per i bimbi con difficoltà motorie. Queste sono le notizie che fanno bene alla nostra città, ma continueremo a lavorare su tutti i fronti. Non sono intenzionato a fermarmi qui". Il presidente Teresi continua dunque il suo percorso verso una Palermo più a portata di bambino, dopo aver migliorato e ridato vita – nei precedenti mesi - alle giostre del parco della Zisa.