Borgo Molara, strade al buio e residenti impauriti

Da diversi mesi l’impianto d’illuminazione è fuori uso a Borgo Molara, diverse vie del quartiere sono al buio o con un’illuminazione precaria. A denunciarlo è l’ex consigliere Domenico Fanciuso, secondo il quale "le strade al buio sono motivo di preoccupazione per i residenti, perché oggetto di atti criminali come aggressioni, e furti nelle abitazioni. Non possiamo più sostenere questa situazione di grande disagio, è pericolo per i residenti, costretti la sera a rientrare a casa prima che faccia buio, per paura di essere aggrediti e rapinati. Sono preoccupato, continua l’ex consigliere e, mi appello al signor sindaco e tutti gli organi preposti di attivarsi con la massima urgenza".