Bonanno (Diventerà Bellissima): “Orlando per Natale regala cumuli di rifiuti ai palermitani"

"Cosa avranno mai fatto di male i palermitani per meritare un sindaco che sotto l’albero di Natale, ai propri concittadini, fa trovare soltanto enormi cumuli di rifiuti?” Queste le parole di Domenico Bonanno, coordinatore dei giovani di Diventerà Bellissima. “Luminarie accese in extremis, nessun evento natalizio e cassonetti stracolmi che non vengono svuotati da giorni - aggiunge - Si chiude nel peggiore dei modi un anno che doveva essere di svolta per la nostra città e che invece, a causa di una gestione pessima e di una mancata programmazione, non ha visto mettere a frutto le grandi manifestazioni e le opportunità che il 2018 ha riservato a Palermo. Tutto questo è l’emblema di un’amministrazione allo sbaraglio e di una città che ha bisogno di voltare pagina. Se questa è l’idea che il sindaco ha del Natale - conclude Bonanno - confidiamo di trovare presto sotto l’albero un dono molto atteso da tutta la città: le sue dimissioni".