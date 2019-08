Bompietro, Diventerà bellissima fa il pieno di amministratori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La capacità attrattiva del movimento politico fondato dall’attuale Presidente della Regione, Nello Musumeci, cresce e continua a mietere adesioni e consensi Palermo, 5 agosto 2019 - La capacità attrattiva di #Diventeràbellissima, il movimento politico fondato dall’attuale Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, cresce e continua a mietere adesioni nei territori. Tempo di mietitura, quindi, anche nel territorio così poco estivo della politica. È il caso di Bompietro, cittadina nel cuore delle Madonie, dove il Sindaco, la giunta municipale e l’intera maggioranza in Consiglio comunale, hanno aderito formalmente al Movimento di Musumeci. Nel corso di una partecipata riunione svoltasi presso l’aula consiliare del borgo madonita, gli amministratori di Bompietro hanno incontrato il coordinatore provinciale di #Diventeràbellissima, Angelo Pizzuto, i dirigenti regionali Tania Pontrelli e Luca Tantino, che è anche responsabile degli Enti locali per la provincia di Palermo e Carmelo Gattuso, componente l’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione a Palazzo d’Orleans. Tante sono state le questioni territoriali affrontate nel corso dell’incontro, con uno sguardo particolare al potenziamento dell’ospedale di Petralia, alla diga di Blufi e alla viabilità interna. “A Bompietro abbiamo ascoltato la voce di una giovane amministrazione attenta e oculata – dichiarano i dirigenti del Movimento – l’adesione in toto di Giunta e Consiglio ci riempie di orgoglio indubbiamente, ma ci responsabilizza ulteriormente nel lavoro costante di presenza nel territorio. Diventerà Bellissima è sempre più percepita come forza politica che invera nel buon governo e nell’amministrazione trasparente le forti passioni della militanza. Abbiamo il dovere morale di non deludere le aspettative di tutti coloro che guardano a noi con simpatia e curiosità. Il comprensorio madonita in particolare, ha bisogno che la politica torni protagonista nella valorizzazione delle sue specificità. Dopo le esperienze fallimentari del precedente governo regionale e di quelle forze politiche che avevano ridotto i comuni delle Madonie in granaio elettorale, siamo oggi al lavoro per far percepire il significativo cambio di passo impresso dall’esecutivo Musumeci. Bompietro è una cittadina pulita, accogliente, con tanti spazi verdi, con un forte senso civico, che fa registrare più del 76% di raccolta differenziata, capace di esprimere ormai da anni una classe dirigente all’altezza del suo prestigio e della sua storia. Avere nella nostra Assemblea generale il professor Lucio Di Gangi, che di Bompietro è stato ottimo Sindaco fino alla scorsa primavera, è un ulteriore motivo di stimolo a lavorare nell’interesse della comunità madonita tutta. Diamo pertanto il nostro “benvenuto a bordo” al sindaco, Pier Calogero D’Anna, al vicesindaco Damiano Saguto, agli assessori Laura Taha, Salvatore Di Prima e Gennaro Franco; al presidente del Consiglio comunale Ilenia D’Ignoti ed al suo vice Rosario Librizzi, ai consiglieri Maria Angela Albanese, Isidoro Marco Randazzo, Luana Lio, Giorgio Maria Mannone (che è anche coordinatore cittadino del Movimento) e Damiano Di Gangi”.