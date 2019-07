Consuntivo 2018 non approvato, scatta il commissariamento del Comune

C'è anche Palermo tra i Comuni commissariati dalla Regione per non aver approvato il bilancio consuntivo. Il commissario ad acta che dovrebbe occuparsi del rendiconto 2018 è Angelo Sajeva. Giunta e il Consiglio però dovrebbero dare al consuntivo prima del suo insediamento.

Già in settimana, l'atto dovrebbe essere discusso dal sindaco Leoluca Orlando e dai suoi assessori, per poi passare all'esame di Sala delle Lapidi. Come da prassi, il commissariamento è uno strumento per sollecitare i Comuni che da qualche anno a questa parte accumulano sempre più ritardi nell'approvazione dei bilanci. Nel Palermitano più della metà degli enti locali sono stati commissariati dalla Regione.