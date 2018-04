Palermo sommersa dai rifiuti, Orlando si scusa ma se la prende con la Regione

Non nasconde le “evidenti carenze della Rap” nella raccolta dei rifiuti, differenziata in primis, ma ritiene “inaccettabile che qualcuno se ne approfitti”. Nel bel mezzo dell’emergenza immondizia che sta colpendo la città, il sindaco Leoluca Orlando punta il dito contro la Regione. E dopo la nota-esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti del dirigente generale del dipartimento regionale Acque e rifiuti, Salvo Cocina, il primo cittadino risponde con la stessa moneta. Una contro-denuncia a metà strada tra la cronistoria delle vicissitudini, presenti e passate, della discarica di Bellolampo (“Una mosca bianca, l’unica discarica pubblica esistente in Sicilia”, puntualizza il sindaco) e la difesa della gestione pubblica dei rifiuti. Quella che Orlando definisce “l’anomalia Palermo”.

“La Rap – aggiunge – è una società pubblica e tale rimarrà. Con buona pace dei privati speculatori, che ad esempio a Roma tengono sotto scacco la sindaca Raggi. Ciò detto, c'è stato un semplice incidente, un guasto tecnico al Tmb, e abbiamo chiesto alla Regione di utilizzare un impianto mobile di proprietà di un privato, che negli anni scorsi la stessa Regione ha autorizzato a operare dentro Bellolampo. La stessa Regione ci ha obbligato ad accogliere per mesi i rifiuti della provincia, per questo motivo la sesta vasca si è riempita”.

Sui guasti a Bellolampo, Orlando (nella foto in basso una sua immagine durante la conferenza) vuole andare fino in fondo: “Abbiamo presentato una denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti contro ignoti”. Adombrando subito dopo dei sospetti: “Ci sono dei rami istituzionali che, anziché collaborare durante l’emergenza, ne approfittano per creare ulteriori problemi. La conseguenza, certamente non voluta, è creare difficoltà nella gestione pubblica dei rifiuti. Noi nel dubbio ci siamo rivolti alla Procura”.

Capitolo a parte il sindaco dedica alla raccolta differenziata. In questo caso le inefficienze della Rap sono palesi: mancata consegna dei bidoni, ritiro a singhiozzo dell’immondizia differenziata e una complessiva disorganizzazione che sta mettendo in ginocchio i quartieri centrali della città. Al netto, è giusto ribadirlo, dei tanti incivili che non si vogliono adeguare alle regole del “porta a porta” e continuano ad abbandonare sacchetti d’immondizia indifferenziata per strada. In assenza dei vertici Rap (non presenti alla conferenza stampa convocata dal sindaco), Francesco Fiorino – responsabile servizio Ambiente del Comune – rivendica i risultati conseguiti: “Dal 7% del giugno 2017 siamo passati oggi al 16% di differenziata”. Un dato “drogato” aggiunge Orlando, secondo cui siamo in presenza di un fenomeno di migrazione di rifiuti dai Comuni limitrofi; Villabate e Ficarazzi piuttosto che Capaci e Isola delle Femmine che fa ribassare la quota di differenziata reale, che stimiamo tra il 25 e il 26%. Cresciamo al ritmo dell’1% in più al mese”.

Intanto però la differenziata non decolla. “Chiedo scusa e comprensione a tutti i cittadini” dice Orlando, che al contempo lancia “un appello alla civiltà, soprattutto alla borghesia indolente che abita nel quartiere Libertà”.

Le oggettive difficoltà nella raccolta dei rifiuti sono la cartina di tornasole dello stato attuale della Rap, senza un Cda da sei mesi (a guidarla è il collegio sindacale), e a corto di risorse economiche. “Quella che non c’è un Cda è una favola – risponde Orlando –. Chi meglio del collegio sindacale, proprio in coincidenza di questi problemi finanziari, con riferimento ai disallinementi Rap-Comune, può affrontare questa fase delicata? La sostituzione del Cda avverrà con la calma necessaria”.

Resta da capire se, e come, la Rap intenda portare avanti la raccolta differenziata. Il socio unico Comune ha fatto pressioni per affrettare l’avvio del secondo step, come conferma il dirigente Fiorino: “Abbiamo stilato una tabella di marcia che va rispettata, contiamo di completare gli step del porta a porta entro marzo del prossimo anno”. Nella nota-esposto dell’amministrazione comunale in risposta a quella della Regione, però, il sindaco Orlando chiama in causa proprio Salvo Cocina (che non nomina mai): “Piuttosto che ostacolare le azioni poste in essere sulla raccolta differenziata si disponga la eventuale nomina di un commissario che potrebbe dare seguito ai suggerimenti individuati dal direttore generale del dipartimento Acque e rifiuti, magari individuando le stesse strutture regionali che, meglio di altri, potrebbero dare attuazione alla sua visione del sistema, auspicando e richiamando ovviamente la necessità che l’esercizio di poteri straordinari non produca la penalizzazione della gestione pubblica, che il Comune ritiene irrinunciabile, del sistema dei rifiuti”. Parole a metà strada tra una sfida alla Regione e un’ammissione d’incapacità della Rap.

