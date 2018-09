Fondi europei, il M5S accusa il sindaco Orlando: "Bruciato un milione di euro"

Il Comune di Palermo avrebbe bruciato un milione di euro di fondi europei. Ad accusare il sindaco Orlando di non aver rispettato la scadenza del bando (l'Avviso pubblico per l'Azione 9.6.6 del PO FESR 2014/2020) è il deputato del MoVimento 5 Stelle, Adriano Varrica: "Un fatto gravissimo che denunceremo alla Corte dei Conti".

I fondi sarebbero serviti per finanziare due progetti: la realizzazione della tribuna e dei servizi annessi della piscina comunale, per un importo di 594.297,64 euro, e per l’intervento di recupero e rifunzionalizzazione del verde attrezzato sportivo di via della Giraffa, via dell'Antilope e via Guido Rossa, per 490.515,46 euro. Interventi già esclusi in una prima fase perché valutati sotto soglia di qualità progettuale.

"La cosa inaccettabile - continua il deputato - è che un amministratore che ha portato al disastro i bilanci del Comune e delle partecipate, e che è responsabile coi suoi decenni di sindacatura del degrado di Palermo, si permetta di fare la morale, consapevole dei milioni di euro persi esclusivamente per sua mancanza. Come la peggior classe politica, per lui la colpa è sempre di qualcun altro: ora dei cittadini, della Regione, ora del Governo nazionale o di qualche suo collaboratore”.

Il riferimento è a quanto accaduto in occasione della visita del premier Conte a Brancaccio per inaugurare l'anno scolastico: il primo cittadino ha scelto di non essere presente criticando la decisione del Governo di tagliare i fondi per scuole e legalità. Una falsa notizia secondo i 5 Stelle.

“Stiamo acquisendo la documentazione dall’Assessorato regionale - conclude Varrica - e nelle prossime settimane trasmetteremo il tutto alla Corte dei conti per le valutazioni del caso rispetto alla responsabilità erariale dell’Amministrazione comunale, visto e considerato che su tale vicenda era stata avvertita già a marzo 2018, e successivamente a maggio dello stesso anno La sola cosa certa è che il Comune di Palermo ha perso la possibilità di finanziare due progetti con fondi europei per mera negligenza e per non aver voluto dare seguito alle sollecitazioni del Movimento 5 stelle”.

Il MoVimento 5 stelle sottolinea inoltre di aver sollecitato il sindaco e il Comune per ben due volte - prima della chiusura del bando - a migliorare i progetti presentati per farli rientrare in graduatoria per il finanziamento e a presentare nuovi progetti riguardanti l’utilizzo dei beni confiscati, ritenendo questa una priorità. "Perdere un milione di euro di finanziamenti europei - commentano il consigliere comunale Viviana Lo Monaco e la portavoce di circoscrizione Daniela Tumbarello - è gravissimo, soprattutto se avviene perché non si è stati capaci di inviare nei tempi una email. Da mesi il M5S si batte per migliorare le condizioni della piscina, alle prese con sistematici problemi di gestione delle risorse umane e della degradata struttura, ma dall’Amministrazionie riceviamo le solite risposte, secondo cui tutto va bene. No, non va bene niente, e siamo stanchi delle bugie di Orlando. Il sindaco si assuma le proprie responsabilità e nel frattempo provi a preparare delle risposte convincenti anche per la Corte dei Conti a cui il M5S invierà tutta la documentazione, perché se ai cittadini potrà raccontare le solite bugie, non potrà fare lo stesso davanti ad un tribunale”.