Direttori delle aziende del servizio sanitario, la Regione aggiorna gli elenchi degli idonei

La Regione Siciliana aggiorna gli elenchi degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha firmato questa mattina il bando che illustra le procedure per candidarsi. Gli interessati dovranno presentare domanda, tramite posta certificata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione, per il quale è stata chiesta la procedura di urgenza.

Anche chi è già stato inserito negli elenchi dovrà presentare domanda per non essere escluso. I requisiti non cambiano: restano quelli illustrati nel decreto assessoriale del 22 dicembre 2015.