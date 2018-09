Bagheria, Daniela Amato nuovo segretario generale del Comune

Il Comune di Bagheria ha un nuovo segretario generale. L'incarico è stato affidato a Daniela Amato, proveniente dal Comune di Salemi e Castellamare del Golfo. E’ stato il sindaco Patrizio Cinque a presentare Amato in aula consiliare.

Il neo segretario ha incontrato, in mattinata, la Giunta comunale e poi i responsabili apicali delle direzione comunali prima dell’incontro con la stampa e i dipendenti. "Abbiamo fatto questa scelta in base al suo curriculum e con lei percorreremo gli ultimi mesi di questa sindacatura, le abbiamo chiesto di lavorare in sinergia con i responsabili apicali lavorando per obiettivi e puntando molto anche al benessere organizzativo", ha detto Cinque.

Alla presenza della Giunta e del presidente del Consiglio comunale Marco Maggiore, Amato ha salutato i dipendenti e ha illustrato brevemente in che modo intende portare avanti il suo compito puntando sulla collaborazione di tutti i dipendenti: "Bagheria è una bellissima città: affascinante, ricca di storia, è il comune più grande in provincia dopo Palermo e come tale ha tutti i problemi delle grandi città. Le difficoltà dunque ci sono per amministrare, per fare il segretario generale così come per svolgere il lavoro del dipendente ma punteremo sulla collaborazione reciproca".

Il neo segretario ha poi raccontato la sua prima esperienza di lavoro come dipendente comunale di un piccolo ente dove aveva vinto un concorso di categoria C, "stata dall’altro lato mi ha aiutata, ho sempre avuto un rapporto bellissimo con tutti i dipendenti nei Comuni dove sono stata e sono sicura che lavoreremo bene e serenamente per soddisfare le esigenze dei cittadini". Concludendo il segretario ha fatto riferimento alla Costituzione ricordando di essere "al servizio della Nazione".

In chiusura dell’incontro ha ripreso la parola il sindaco che ha invitato il personale a fare il proprio dovere fino all’ultimo giorno: "non lavorate per un sindaco ma per la comunità, così come noi non lavoriamo sino a giugno ma speriamo che i frutti del nostro lavoro possano avere una ricaduta positiva anche tra 10 anni".