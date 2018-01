Bagheria, assemblea pubblica di Liberi e Uguali martedì 23 gennaio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 23 gennaio 2018 il comitato “Liberi e Uguali” di Bagheria ha organizzato un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza per discutere del programma elettorale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. L’incontro si terrà presso i locali della Sezione “Articolo Uno – MDP” a Bagheria, via Luigi Maggiore 22, a partire dalle ore 21.00.