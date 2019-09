Arresto di Rughoo, il M5S: "A Bagheria nessuna cautela nella composizione delle liste per le comunali”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I deputati Nazionali e Regionale del M5S: Vittoria Casa, Caterina Licatini, Davide Aiello e Salvatore Siragusa, con una nota intervengono in relazione all’operazione Octopus nella quale è stato arrestato anche Emanuele Tejo Rughoo, candidato alle recenti elezioni comunali con la lista “Uniamo Bagheria”. “In attesa che il lavoro della magistratura faccia il suo corso -si legge nella nota- teniamo a sottolineare che in data 4 aprile 2019 avevamo inviato una nota di segnalazione al Presidente della Commissione Parlamentare antimafia Nicola Morra, al Presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell’Assemblea Siciliana Claudio Fava, alla Dirigente dell’Ufficio Elettorale delle Prefettura di Palermo per richiedere una verifica dei requisiti di candidatura per tutte le liste che avrebbero partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Bagheria.

Tale esigenza nasceva dalla mancata applicazione in Sicilia della L. 3/2019, la cosiddetta Spazzacorrotti, che impone la pubblicazione del casellario giudiziario e del curriculum vitae di tutti i candidati. Riteniamo, infatti, che sia obbligo di tutti i partiti e delle liste civiche vigilare sull’integrità giuridica e morale delle proprie liste, al fine di non presentare soggetti che siano in qualche modo legati alla criminalità organizzata o abbiano commesso reati contro lo Stato e che sia doveroso che i cittadini sappiano con certezza quali sono i profili che si candidano ad amministrare la cosa pubblica. Non possiamo che prendere atto, purtroppo, che non ci sia stata la dovuta cautela nelle composizioni delle coalizioni che hanno concorso alla formazione del nuovo Consiglio Comunale".