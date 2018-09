Audizione sindacati Rap, Ferrandelli: "Attendiamo piano industriale Rap"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dopo un anno di mancanza di guida dell’azienda attendiamo dal nuovo presidente di conoscere i numeri dei bilanci e sopratutto il nuovo piano industriale rispetto al quale rideterminare le coperture". Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile, durante l’audizione congiunta delle Commissioni Aziende e Bilancio.

“Voglio riconoscere il beneficio del dubbio a Norata fino alla presentazione del nuovo piano - prosegue Ferrandelli - ma vanno subito messe in chiaro alcune cose perché tengo all’azienda e voglio puntare sul rilancio pubblico affinché si producano utili per i palermitani. Il sindaco riveda immediatamente in fase di rendiconto 2017, dopo confronto con l’azienda, la partita dei debiti-crediti che non può avvenire così come indicato anche dalla Corte dei conti in maniera unilaterale e che se restasse invariata comprometterebbe l’azienda. Si dica con chiarezza, in seconda fase, come ripianare la perdita di circa 10 milioni di euro per il 2018, senza che questo determini aumenti Tari sulla pelle dei cittadini. In termini di personale - precisa - sia chiaro che, rispetto alla necessità di nuove risorse, nessuna propaganda in maniera di nuove assunzioni sarà consentita. Infatti riteniamo che nell’immediato si possa tranquillamente fare ricorso al personale già in carico alla Srr dell’area metropolitana di Palermo subito disponibile e allo scorrimento delle liste di mobilità interaziendale. Il resto lo faremo insieme in Consiglio comunale mettendo mano al contratto di servizio e rideterminando servizi e coperture, primi tra tutti tmb, manutenzione strade ed ingombranti. Noi faremo la nostra parte - conclude Ferrandelli - ma i presupposti sono questi e sopratutto il rispetto delle percentuali di legge sulla raccolta differenziata (oggi siamo lontani di almeno il 45%) e il decoro e pulizia della città che ad oggi è fatiscente".