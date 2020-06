Audaces lancia la campagna "Risorgi Italia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In questi ultimi mesi di emergenza covid siamo stati vittime impotenti delle politiche scellerate di un governo incapace che non ha saputo fare altro che peggiorare la situazione. Nel giro di pochi mesi abbiamo visto aggiungersi, alla già presente crisi sanitaria, una crisi economica infame, preannunciata dai decreti imposti dal governo Conte. Un popolo già in ginocchio si è visto passare d'avanti un treno di false promesse, leggi e manovre del tutto inadeguate. Siamo stati spettatori della promessa di una cassaintegrazione mai arrivata, di millantati aiuti di Stato alle aziende e negozianti arrivati solamente in piccolissima parte. Siamo spettatori del fallimento di numerose attività commerciali, che non hanno avuto più la possibilità di riaprire. In un silenzio assordante abbiamo osservato una manovra, usata come cavallo di troia, per regolarizzare 600.000 immigrati clandestini, mentre i nostri prodotti locali e i nostri agricoltori subiscono giornalmente le restrizioni di un'Unione Europea sempre più a senso unico.

Siamo stati testimoni di un ministro che scarcera i boss mafiosi in nome di una tutela che non è nemmeno garantita ai cittadini liberi. Di una riforma scolastica che declassa il valore formativo che la scuola dovrebbe avere e che vuole rinchiudere i nostri figli in celle di plexiglass. Ci siamo sostituiti in questi due mesi, come ormai da anni, alle assenze delle istituzioni, sostenendo gli italiani in difficoltà con il nostro progetto Palermo AIUTAPalermo e Aiutaci ad Aiutare a Caltanissetta, sostenendo più di 1500 famiglie in difficoltà, grazie e soprattutto alle vostre donazioni. Ma adesso siamo stanchi di rimanere vittime passive della loro inadeguatezza. Su questi presupposti abbiamo deciso di lanciare la campagna RISORGI ITALIA, una campagna che mira a smascherare tutte le politiche di distruzione che questo governo sta mettendo in pratica. In un'Italia ormai distrutta dalle politiche messe in pratica dal governo non resta che ricostruire e risorgere dalle macerie per tornare ad essere Patria. RISORGI ITALIA