Via alle assunzioni nelle Partecipate: piano per 320 lavoratori

Un piano per assumere 320 lavoratori e far ripartire le aziende comunali. E' il fabbisogno di personale per i prossimi tre anni messo nero su bianco dalle società partecipate - Amat e Rap su tutte, ma anche Amap e Amg - e approvato con una delibera dalla Giunta Orlando. L'unico concorso bandito al momento è quello dell'Amat, che conta a immettere in organico 100 autisti. Il resto del personale verrà reclutato con la mobilità interna tra aziende.

"Il sistema delle società partecipate del Comune - dice Toni Sala, capogruppo Palermo 2022 - ha bisogno di una complessiva riorganizzazione, che passa soprattutto da una razionalizzazione delle spese e delle risorse umane. Lo sblocco delle procedure di mobilità fra aziende permetterà di sopperire alle esigenze delle singole società, Amat e Rap in primis, e di alleggerire i costi di Reset con un'operazione complessiva da cui trarranno benefici i lavoratori ma anche tutti i cittadini. Completata questa fase, bisognerà però aprire ai concorsi pubblici: troppi giovani attendono di avere una possibilità in casa propria, prima di abbandonare la Sicilia per cercare fortuna altrove".

Anche Gianluca Colombino, segretario provinciale Cisal Palermo, e Giuseppe Badagliacca, segretario provinciale Fiadel Cisal, hanno commentato l’approvazione della delibera della giunta comunale che ha dato il via libera ai piani triennali (2019-2021) del fabbisogno delle società partecipate: “I palermitani meritano servizi efficienti e società partecipate in grado di funzionare: la delibera della giunta Orlando che sblocca la mobilità fra le aziende consentirà non solo di avere più autobus in strada e una città più pulita, ma anche di rispondere alle legittime richieste del personale Reset”. “Si tratta di un processo atteso da anni – dicono Colombino e Badagliacca - Siamo soddisfatti soprattutto della precedenza accordata alla mobilità tra società che lenisce le problematiche della Reset, così come chiedevamo da tempo: si tratta in questo caso di personale in sofferenza e con salari bassissimi a cui va data l'opportunità di uno stipendio non umiliante, nell'ambito di una società che ad oggi non rispetta il contratto. Rap ha bisogno di forze fresche che consentano di migliorare i servizi, così come Amat di autisti per garantire le corse di autobus e tram”.

La delibera consentirà alle aziende di colmare i vuoti in organico con la mobilità e, in seconda istanza, con i concorsi pubblici: Amap effettuerà 20 assunzioni, Amat 121 (100 autisti), Amg 27 e Rap 152. Diversi i profili previsti. “L'obiettivo di tutti deve essere quello di offrire servizi efficienti alla città razionalizzando la spesa in un momento difficile come questo – concludono i sindacalisti - Auspichiamo che l’incontro con l’amministrazione comunale, fissato per sabato 9 novembre, consenta di approfondire l’intero progetto”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche il segretario generale di Cgil Palermo Enzo Campo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana e il coordinatore territoriale Uil Palermo Gianni Borrelli: “Apprendiamo dell’annuncio delle assunzioni e della priorità attribuita alla mobilità per colmare i vuoti in organico delle aziende partecipate, come Cgil Cisl Uil lo chiediamo da anni, bene, ma contestualmente così come ci ha garantito il sindaco Orlando, vorremmo approfondire nel dettaglio i report aziendali per conoscere bene lo stato dei conti di ogni società. Bisogna tutelare il futuro dei dipendenti, la tenuta dei conti e avviare su basi finanziarie solide, un piano di reclutamento”. Da tempo i tre sindacati confederali chiedono "la revisione dei contratti di servizio, la tenuta dei conti e l’equilibrio finanziario come primi passi, la riorganizzazione del personale, il reclutamento di nuovo personale per svecchiare gli organici e la mobilità di personale tra le aziende adeguata alle necessità delle singole partecipate e alla tipologia dei servizi". "Serve chiarezza - dicono - gli annunci che possono creare speranze e aspettative, devono essere basati su concretezza e fattibilità, per questo sabato prossimo 9 novembre alla riunione programmata tra il sindaco e Cgil Cisl e Uil Palermo allargata anche al management delle aziende e a tutti gli assessori comunali con deleghe collegate, pretenderemo dall’amministrazione comunale un riscontro puntale ed oggettivo su tutto lo stato delle aziende perché per ognuna di esse, ci sono lavoratori, con le loro famiglie che hanno diritto di conoscere quali sono realmente le condizioni di ogni società per non ritrovarsi in situazioni critiche nel futuro, e le attese dei cittadini che hanno diritto di avere servizi efficienti e funzionali alle loro esigenze", concludono i tre segretari di Cgil Cisl Uil.