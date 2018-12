San Giuseppe Jato, dopo 25 anni assunti i 67 precari del Comune

Finisce bene l’anno per i 67 precari del Comune di San Giuseppe Jato che ieri hanno siglato il contratto a tempo indeterminato. "Finalmente dopo 25 anni di precarietà - commentano Mario Basile e Rosa Ciambra responsabile del dipartimento Funzioni Locali e responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani ed entrambi dipendenti del Comune di San Giuseppe Jato - siamo lieti di festeggiare con i nostri colleghi ex contrattisti, la conclusione delle procedure di stabilizzazione".

I due sindacalisti rimarcano quanto queste figure professionali siano indispensabili per il buon funzionamento dei servizi comunali come le manutenzioni, scuolabus, tecnici, contabili, amministrativi, polizia municipale e perfino l’assistenza sociale.

Basile e Ciambra apprezzano, inoltre, l’impegno dell’amministrazione e dei funzionari comunali. "È stato portato a compimento un percorso iniziato in sinergia fra il sindacato e il management cittadino - aggiungono - grazie al quale tutta la comunità potrà contare su una dotazione organica del personale municipale più strutturata e qualificata, da oggi più motivata a rendere meglio la propria professionalità al servizio dei cittadini".