Assistenza alunni disabili a rischio: "Regione non metta a repentaglio diritti dei cittadini"

"L'assistenza ai disabili deve essere assicurata. Per uscire dalle emergenze strutturali occorrono risorse certe all'interno di un sistema di regole che garantisca servizi efficienti e uguali per tutti i comuni. La Regione deve farsi carico della necessità del riordino dell'assetto normativo generale. L'organizzazione attuale crea disparità di trattamento e nega diritti: a gennaio, infatti, al rientro dalle vacanze natalizie, il servizio potrebbe essere interrotto per l'assenza di copertura economica, con gravi disagi per gli alunni disabili e le loro famiglie. Le criticità finanziarie della Regione Siciliana non possono mettere a repentaglio diritti fondamentali del cittadini". Lo dichiarano le consigliere comunali di Sinistra Comune, Barbara Evola e Katia Orlando.