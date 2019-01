"Assessore per un giorno", candidature aperte fino al 1° marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stato prorogato a venerdì 1 marzo, ore 12.00, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’iniziativa “Assessore per un giorno”, rivolta agli alunni iscritti al terzo anno della scuola media e al primo biennio degli istituti superiori.

Ideato e promosso dall’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale, con il supporto organizzativo del Parlamento della legalità, il progetto mira a promuovere la conoscenza del patrimonio identitario e autonomistico della Sicilia, nonché a favorire la cultura della cittadinanza attiva e della legalità. I ragazzi vincitori potranno vivere l’esperienza di “Assessore” per un’intera giornata, quindi condividere la quotidianità degli uffici assessoriali, conoscere l’attività amministrativa, visitare Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana ed assistere ai lavori d’Aula dell’ARS. Per partecipare gli studenti dovranno presentare alla scuola di appartenenza un progetto o un’idea innovativa sul tema dell’identità siciliana, sui valori della legalità o su un nuovo modello di cittadinanza attiva.

"Ciascun istituto potrà quindi selezionare e candidare un solo studente - spiega l'assessore Roberto Lagalla - il cui elaborato, presentato anche in forma multimediale, sarà valutato da una Commissione regionale che decreterà, in relazione al numero di proposte pervenute, uno o due vincitori per ogni provincia ed almeno uno fra gli alunni delle scuole delle Isole minori. Sarò molto felice di dialogare con loro e guidarli alla scoperta delle attività degli uffici regionali sicuro che questo potrà contribuire ad alimentare il loro percorso formativo”.