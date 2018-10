Assemblea di Sinistra Comune alla Zisa: "Presenteremo un piano per il rilancio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 7 ottobre allo Spazio Franco dei Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4, si terrà l'assemblea pubblica di Sinistra Comune che, in quella occasione, lancerà un piano per il rilancio della città e l'implementazione dei servizi pubblici. Due le sessioni previste: alle 16 si affronteranno, insieme agli amministratori delle aziende partecipate, temi cruciali legati ai territori, con l'obiettivo di far emergere criticità e proposte relative ai servizi pubblici e migliorarne la qualità; dalle 18 si terrà un confronto a tutto campo sulla situazione politica cittadina. L'iniziativa è aperta alla città e si terrà domenica 7 ottobre dalle 16 nello Spazio Franco dei Cantieri Culturali.