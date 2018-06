Assemblea Idv, Caracausi: "Rilancio anche in Sicilia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’assemblea di sabato scorso a Roma ha dato l’avvio alla fase di rilancio di Italia dei Valori non solo a livello nazionale, ma anche nei territori. Ritrovando come compagno di viaggio Antonio Di Pietro, siamo pronti ad avviare una nuova stagione referendaria che coinvolgerà anche la Sicilia e Palermo”. Lo dice Paolo Caracausi, vicesegretario Idv Sicilia e consigliere comunale di Palermo. “Temi come legittima difesa, lotta al gioco d'azzardo, gestione dei beni confiscati alla mafia, lotta all'evasione e alla corruzione, confisca dei patrimoni ai corrotti e ai corruttori, detrazione al 50% di tutte le spese, tutela dei più deboli - continua Caracausi – saranno le nostre stelle polari ovunque e in particolar modo in Sicilia. Chiederemo di abolire il Rosatellum e indiremo un nuovo congresso nazionale entro un anno, presentando alle Europee il simbolo di Idv. La storia di Italia dei Valori non si ferma, ma continua più forte di prima”.